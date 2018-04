Flink pak slaag voor Benito van de Pas op Players Championship 7, Michael van Gerwen ontbreekt

EINDHOVEN - Michael van Gerwen laat Players Championship 7 en 8 aan zich voorbij gaan. De nummer één van de wereld heeft een paar dagen vrijaf genomen. Benito van de Pas, Jelle Klaasen en Mario Robbe zijn wel van de partij in Barnsley. De prestaties op zaterdag waren niet goed.

Van de Pas begon nog met een overwinning. Hij versloeg Justicia Jose, vanaf een 2-3 achterstand won hij vier legs op rij en stapte hij met een 6-3 zege van het podium.

In de tweede ronde had hij echter niets in te brengen tegen landgenoot Jeffrey de Zwaan. De Tilburgse darter verloor met 6-0 en kreeg in de wedstrijd geen enkele pijl op een dubbel. De Zwaan eindigde de wedstrijd met een gemiddelde van 115,6. Van de Pas stond vier keer nog op meer dan 230 punten op het moment dat De Zwaar de leg uit wist te gooien.

Eerste ronde eindstation

Klaasen ging ook onderuit tegen een landgenoot. In de eerste ronde was Jan Dekker met 6-4 te sterk voor Klaasen. Robbe wist niet te winnen van Rowby-John Rodriguez. De Tilburgse darter gooide drie legs een gemiddelde van meer dan honderd, die legs wist hij ook te winnen. Verder kwam hij niet, de Spanjaard was uiteindelijk met 6-3 te sterk.