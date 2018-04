Asperges door hardlopers naar restaurant gebracht: 'Het wordt steeds moeilijker iets te verzinnen'

ETTEN-LEUR - Het is weer aspergetijd! En zoals ieder jaar verzint boer Gilbert uit Etten-Leur samen met restaurant de Zwaan een ludieke actie. De asperges gaan op een bijzondere manier van het veld naar het restaurant. Dat gebeurde al met de helikopter en een luchtballon. Dit jaar ging het witte goud gewoon te voet.

De lokale loopclub Road Runners bestaat 25 jaar. “En dat wilden we niet zomaar voorbij laten gaan. We hebben zelf bedacht dat het wel leuk zo zijn om met onze club de asperges naar het restaurant te brengen. We wilden gewoon eens keer iets out of the box doen,” vertelt Ad van Gils van de loopclub.



Roland Peijnenburg van restaurant de Zwaan en aspergeboer Gilbert Sweep houden ook wel van out of the box. Ieder jaar verzinnen ze een gekke opvallende manier om de asperges van het veld naar het restaurant te krijgen. “Het wordt alleen ieder jaar wel moeilijker om iets te verzinnen,” vertelt Sweep. “We hadden al een helikopter, een luchtballon en een waardetransport .”En dan was daar ook nog de drone, die met asperges en al neerstortte . “Publicitair is dat dan wel gaaf, maar uiteindelijk is dat niet zo leuk,” weet Peijnenburg. “Dit jaar is het thema: het witte goud zonder brokken naar Etten-Leur.”Ook al was de actie dan dit jaar geen wereldnieuws. De pers kwam toch weer in grote getalen naar Etten-Leur. En dus is de actie gewoon geslaagd. Iedereen weet weer, de koningin van de groente staat weer op het menu!