VVD Breda claimt meer macht ten koste van SP

BREDA - De SP doet niet meer mee aan de coalitieonderhandelingen in Breda. De partij verloor bij de verkiezingen twee zetels, terwijl de VVD er drie won en daarmee de grote winnaar werd. De VVD wil dus meer macht en dat gaat ten koste van de SP. De liberalen willen alleen verder met de PvdA en D66.

Eenzelfde scenario ontspon zich afgelopen week in Eindhoven. Daar werd de SP ook buiten de onderhandelingen gehouden. In Helmond zit de partij juist wel aan tafel omdat de grote winnaar van de verkiezingen daar, GroenLinks, afstevent op een links college.

‘SP wordt gewaardeerd’

Dat de SP in Breda niet meer mee mag doen was niet vanzelfsprekend. “Dat was een moeilijke beslissing want de inbreng van de SP in het college, de afgelopen vier jaar, wordt zeer gewaardeerd. Maar als de SP ook deel zou moeten nemen in het college zou dat tot scheve verhoudingen leiden”, aldus informateur Bert Wijbenga van Nieuwenhuizen. Met andere woorden: de VVD wil meer wethouderszetels en dus is er geen plaats meer voor de zo gewaardeerde SP.

Meer huizen bouwen

De onderhandelingen in Breda verliepen tot dusver positief aldus de informateur. De drie partijen zullen de gemeenteraad voorstellen hem ook als formateur aan te stellen. Er zijn volgens Wijbenga Van Nieuwenhuizen enkele zaken waar de partijen elkaar specifiek op vonden: meer huizen bouwen, meer werk scheppen, meer aandacht voor mobiliteit en meer aandacht voor mensen die het moeilijk hebben.

“Er zijn natuurlijk nog verschillen tussen de drie partijen, maar de wil om samen iets voor Breda te betekenen is groot. Ik schat de kans op 90 procent dat het gaat lukken”, aldus Wijbenga Van Nieuwenhuizen.

De informateur zal zijn eindrapport naar verwachting maandag aan de gemeenteraad van Breda aanbieden. De gemeenteraad praat daar dan 12 april over.

Tilburg en Den Bosch praten nog

Breda is de derde van de vijf grote Brabantse steden waar zich een nieuw college begint af te tekenen. Helmond was de eerste. Daar werd GroenLinks de grote winnaar. Deze partij wil een brede coalitie vormen met SP, VVD, D66 en Lokaal Sterk. Voor het eerst wordt er niet verder geregeerd met het CDA.

In Eindhoven gaat het roer om. Net als in Breda zal de SP daar buiten de boot vallen, nadat de partij jarenlang meeregeerde in de lichtstad. In Eindhoven zetten ze in op een college van VVD, GroenLinks, PvdA en CDA. Hier wordt het CDA voor het eerst sinds jaren weer een coalitiepartner.

In Tilburg werd Lijst Smolders de grootste. De besprekingen over de vraag welke partijen in Tilburg met elkaar zullen gaan samenwerken zijn nog in volle gang. In den Bosch zijn ze er ook nog niet uit. De verwachting is dat 10 april de contouren van een nieuwe coalitie voor de provinciehoofdstad kunnen worden geschetst.