'Genieten van ieder zonnestraaltje op je lijf', het is goed vertoeven op de naturistencamping

MIDDELBEERS - Het zonnetje schijnt, het kwik stijgt en dus kunnen de onderbroeken in de kast op naturistencamping Kuikseind in Middelbeers. Daar wordt dit weekend met volle teugen genoten van de eerste onvervalste lentedagen.

Een van die zongenieters is Carla Kerkhof, die haar Evakostuum al voor dag en dauw heeft aangetrokken. “Qua temperatuur is het nu echt ideaal. Het is van ’s morgens tot ’s avonds volop genieten.” Ze is al jaren naturist: “Kleding vind ik niet fijn. Hier is er geen kleding die onderscheid maakt tussen mensen: jong, oud lelijk of mooi, het maakt hier niet uit.”

Vrij

Daar kan collega campinggast Harry Leenders – al 48 jaar zelfverklaard naturist - zich goed in vinden: “Zonder kleren ben je vrij. Kleren maken normaal de man of de vrouw, maar zonder kleren is iedereen gelijk.” Ook Harry is in zijn nopjes met het lekkere weer. Maar het is tegelijkertijd wel weer even wennen: “Het is ook wel weer heftig. Ik ben niet iemand die de hele dag gaat liggen bakken.”

Voor beiden is de camping de ideale plek om te ontspannen. Carla: “Ik ga lekker een boekje lezen, oogjes dicht doen en vitamine D opdoen.” Harry: “Het is gewoon lekker vertoeven en af en toe een praatje maken.”

Diehard naturist

Toch is het voor Carla niet de eerste dag van het jaar dat ze op de camping is: “Ik was hier met Pasen ook al. Het was wel wat frisser, maar na de regen kon je hier toen ook al volop genieten.” En ook voor Harry geldt de warme lentezon vooral als leuke bijkomstigheid: “Een echte naturist gaat ook wel eens in de winter uit de wind liggen. Je moet genieten van ieder zonnestraaltje dat op je lijf komt.”