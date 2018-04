NAC pakt in de eerste helft verdiende voorsprong tegen Vitesse [LIVE]

BREDA - NAC verloor de laatste twee wedstrijden in de eredivisie. In eigen huis werd verloren van Roda JC (0-1), uit bij PSV ging de Bredase ploeg hard onderuit (5-1). Met Stijn Vreven terug van een schorsing krijgt NAC zaterdagavond tegen Vitesse een nieuwe kans om drie punten te pakken in de strijd tegen degradatie. Tussenstand: 1-0.

45' NAC is tevreden met de voorsprong en zet na de voorsprong even wat minder druk. Vitesse speelt zwak en krijgt het niet voor elkaar om gevaarlijk te worden.





34' GOAL! Guram Kashia maakt een overtreding op Sadiq Umar, net buiten het strafschopgebied. Angelino neemt de vrije trap, zijn schot gaat via de muur in het doel.

32' Arno Verschueren speelt Sadiq Umar in. De spits kapt een tegenstander goed uit en schiet vervolgens van net buiten het strafschopgebied, zijn schot gaat net naast.

25' NAC is de meest gevaarlijke ploeg van de twee. Nu lijkt er weer een kans te komen. Thierry Ambrose kan de lange bal net niet controleren, waardoor het 0-0 blijft.

16' Sadiq Umar zet Rai Vloet met een goede steekbal oog in oog met Vitesse-doelman Jeroen Houwen. Vloet speelt de bal langs de keeper en gaat zelf over de goalie heen. Vervolgens gaat Vloet makkelijk naar de grond, omdat hij niet meer bij de bal kan. Hij probeert een strafschop te versieren. Serder Gözübüyük trapt er niet in.

13' Sadiq Umar moet NAC op voorsprong zetten. De Nigeriaanse spits krijgt de bal goed aangespeeld vanuit een vrije trap van Angelino. Hij kan goed controleren in het strafschopgebied van de club uit Arnhem, maar schiet vervolgens hard over.

8' De eerste echte mogelijkheid is voor NAC. Thierry Ambrose krijgt de bal van Fabian Sporkslede, maar het schot van de Fransman gaat naast het Vitesse-doel.

1' Rai Vloet heeft de wedstrijd in gang gezet. De NAC-speler heeft afgetrapt.

