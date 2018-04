Slechtvalken provinciehuis gaan voor hun dertigste jong

DEN BOSCH - Voor het negende jaar broedt een paartje slechtvalken op het provinciehuis in Den Bosch, Iedereen wacht in spanning op het dertigste jong in negen jaar, want het provinciehuis is een vruchtbare plek.

Nog een week of vijf en dan zullen er in het provinciehuis weer jonge slechtvalken uit het ei kruipen. Het leven van de slechtvalken is via een livestream te volgen. Datzelfde geldt voor de slechtvalken in de TV-toren in de Mortel.

Ecoloog Patrick Lansing klom naar boven om voor de camera van de provincie iets te vertellen over de wondere wereld die zich hoog boven onze hoofden afspeelt.