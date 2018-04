PSV in de problemen in Alkmaar, AZ scoort twee keer in de tweede helft [LIVE]

ALKMAAR - PSV kan zaterdagavond een grote stap zetten in de strijd om de landstitel. De Eindhovenaren gaan op bezoek bij AZ, de huidige nummer drie van de eredivisie. Bij winst kan de ploeg van trainer Phillip Cocu volgende week kampioen worden in eigen huis, tegen Ajax. Tussenstand: 2-0.

60' GOAL! Wout Weghorst brengt AZ op 2-0. De spits kopt een voorzet van Alireza Jahanbakhsh binen.

54' GOAL! AZ komt in eigen huis op voorsprong tegen PSV, juist op het moment dat de Eindhovenaren op jacht waren naar een doelpunt. Wout Weghorst werkt een rebound binnen.

49' Marco van Ginkel probeert het van afstand. De aanvoerder van PSV krult de bal naast het doel van AZ-goalie Marco Bizot.

48' Buitenspel. Weer is het Luuk de Jong die scoort, maar weer staat hij in buitenspelpositie. De treffer gaat weer niet door, het blijft 0-0.





37' Luuk de Jong denkt weer even te scoren. De spits komt goed voor zijn man, maar kopt vervolgens op de paal. Daniel Schwaab claimt daarna een penalty, maar scheidsrechter Kevin Blom wil er niets van weten.

30' Marco van Ginkel heeft pijn. Na een behandeling loopt de aanvoerder rustig naar de kant. Het is voor alle spelers op het veld even een moment van rust. En dat komt goed uit, want het tempo ligt hoog.

28' Er gebeurt genoeg in Alkmaar. Tactisch mooi om te zien, ploegen passen de speelwijze aan op elkaar. En het spel golft lekker snel op en neer.

19' Opvallend: Gaston Pereiro speelt als verkapte linksback. Luuk de Jong en Hirving Lozano zijn PSV's enige aanvallers vandaag. PSV past zich aan aan AZ, dat zich met een 5-3-2-systeem heeft aangepast aan PSV.

18' Luuk de Jong vier feest, hij kopt raak uit een voorzet van Hirving Lozano. Maar het feest is van korte duur. De aanvaller scoort vanuit buitenspelpositie, de treffer gaat niet door.

16' Grote kans voor Bart Ramselaar. Na mooi terugkoppen van Luuk de Jong kan hij volleyen vanaf een meter of acht. De bal gaat een metertje over.

10' De PSV-fans halen opgelucht adem. Het was een klein offensief van AZ. Naast de kans van Koopmeiners was de thuisploeg twee keer gevaarlijk vanuit een corner. Gescoord is er echter niet.

7' PSV komt heel erg goed weg, megakans voor AZ. Daniel Schwaab voorkomt in eerste instantie dat Wout Weghorst de bal simpel in het doel kan tikken. Daarna voorkomt hij met een uitstekende ingreep net voor de doellijn een doelpunt van Teun Koopmeiners. De middenvelder kon vrij uithalen van een meter of veertien.





4' Opvallend is dat Gaston Pereiro start vanaf links. Hirving Lozano speelt net als normaal als rechtsbuiten, ondanks de afwezigheid van Steven Bergwijn. In de beginfase hebben de buitenspelers nog weinig de bal gehad, AZ begint iets sterker.

1' Hirving Lozano heeft afgetrapt in Alkmaar.





Opstelling

Cocu kan tegen AZ geen beroep doen op Steven Bergwijn. De aanvaller is geschorst. Gaston Pereiro krijgt daardoor weer een keer een kans als basisspeler. Verder heeft de oefenmeester geen wijzigingen in zijn basisploeg doorgevoerd. Dat zien ook de fans op de tribune. Het uitvak zit bomvol. De PSV-fans hebben tientallen vlaggen en banieren meegenomen om hun club aan te moedigen in deze belangrijke wedstrijd.