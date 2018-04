Kromowidjojo wint 100 meter vrije slag op Swim Cup

DEN HAAG - Ranomi Kromowidjojo heeft zaterdagavond weer een titel kunnen bijschrijven op haar cv. Op de Swim Cup in Den Haag pakte ze de winst op de honderd meter vrije slag.

De olympisch kampioene van 2012 op dit onderdeel finishte na 53,69 seconden. Ze was daarmee sneller dan Femke Heemskerk (54,04) en Kim Busch (54,94). Ze was daarmee ook sneller dan tijdens de series, toen ze met 53,84 direct snel genoeg was voor EK-kwalificatie.

Bij de mannen ging de winst naar Kyle Stolk. Hij tikte aan na 49,21 seconden. Daarmee was de zwemmer uit Waalre nog niet vlot genoeg voor een plekje op het EK. De vereiste voor de mannen is 48,86 seconden.