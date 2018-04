'Een droomscenario', dankzij krankzinnige comeback kan PSV tegen Ajax kampioen worden

ALKMAAR - Bizar, ongeloof, onwerkelijk. En nog maar 90 minuten verwijderd van de landstitel. Met een grote grijns blikken de PSV'ers terug op de krankzinnige wedstrijd tegen AZ.

"Een droomscenario, zeker voor de fans", noemt Joshua Brenet het. Volgende week zondag kan PSV in het Philips Stadion tegen Ajax landskampioen worden.

Hard werken en niet opgeven

Even was die kampioenswedstrijd ver weg, toen PSV tegen AZ met 2-0 achter kwam. Maar de Eindhovenaren gaven niet op. “Heel het team werkt voor elkaar”, zegt Joshua Brenet. “Dat is ons sterke punt dit seizoen. We hebben heel de wedstrijd hoop gehouden.”





Geweldige redding van Schwaab

Hét voorbeeld van het harde werken was de gelijkmaker van Hirving Lozano. Hij jaagde door op AZ-keeper Bizot. “We scoren uit hard werken” , zegt Daniel Schwaab. “Lozano rende veel met en zonder bal, dit geeft een heel goed gevoel om zo te winnen.”

Maar Schwaab werkte zelf ook heel hard. Al na zeven minuten was hij met een geweldige actie razend belangrijk voor PSV. Hij voorkwam met een vliegende sliding een bijna zeker doelpunt van AZ. “Ik zag dat de verre hoek open lag en zag aan de speler dat hij daar zou gaan schieten. Uiteindelijk was het natuurlijk veel geluk.”

In de kleedkamer van PSV was er na afloop vanzelfsprekend blijdschap. “Iedereen keek in deze wedstrijd naar ons”, zegt Schwaab. “Het was een belangrijke overwinning en dit is een goede situatie voor ons."

Malen valt in, PSV scoort drie keer

Donyell Malen kwam na 74 minuten in het veld voor Bart Ramselaar. Vanaf het moment dat hij binnen de lijnen kwam, begon PSV aan een krankzinnige comeback. In de 74e, 76e en 79e minuut scoorde PSV. "Ik weet ook niet waardoor dat komt”, aldus Malen. “Ik kreeg de opdracht om door te dekken op de centrale verdedigers, maar na die snelle goal moesten we anders spelen.”

Malen, afkomstig uit de jeugd van Ajax, kijkt enorm uit naar volgende week. De kampioenswedstrijd in eigen huis tegen PSV. “Dat zou prachtig zijn, daar doe je het hele seizoen voor. Maar het is een wedstrijd die we gewoon moeten winnen.”

Geen schorsingen

Bij PSV kreeg alleen Donyell Malen een gele kaart. Dat betekent dus dat Cocu tegen Ajax kan beschikken over een vrijwel voltallige selectie. Marco van Ginkel, Nicolas Isimat-Mirin en Santiago Arias stonden op scherp, maar pakten geen gele prent en zijn dus gewoon beschikbaar volgende week.