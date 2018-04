Auto botst tegen vluchtheuvel in Eindhoven, bestuurder met spoed naar ziekenhuis

EINDHOVEN - In de Hoogstraat in Eindhoven is zaterdagnacht een auto tegen een vluchtheuvel gereden. De bestuurder raakte daarbij gewond.

Een traumahelikopter is geland om een trauma-arts ter plaatse te brengen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wie het slachtoffer is, is nog niet duidelijk. 

De oorzaak van het ongeluk is niet bekend.