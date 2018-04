Auto door brand verwoest in voortuin van huis aan Gertrudisstraat in Sint Willebrord

SINT WILLEBRORD - Bij een huis aan de Gertrudisstraat in Sint Willebrord is zondagochtend vroeg rond vijf uur een auto door brand verwoest. De auto stond geparkeerd in de voortuin tegen de gevel van het huis.





Een buurman hoorde een geluid en zag vanuit zijn slaapkamerraam dat een de auto in brand stond. Hij waarschuwde de brandweer en de eigenaren van de auto. Die begonnen meteen met blussen, maar konden de auto niet meer redden.

Door de brand raakten ook de gevel van het huis en het rolluik beschadigd. De oorzaak van de brand is niet duidelijk.