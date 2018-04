Kan ik mijn auto schoonmaken of gooit het Saharazand roet in het eten?

DE BILT - Je kunt je auto gerust schoonmaken tijdens deze zonnige zondag. Het Saharazand dat richting het noorden van Europa trekt, bereikt Brabant hoogstwaarschijnlijk niet. Dat vertelt Margot Ribberink van Weer.nl.

"Saharazand komt richting ons land als we te maken hebben met een zuidelijke stroming", legt Ribberink uit. "Dat is vandaag zo, maar het kan alleen naar beneden komen als het ook regent. Maar op dit moment is - en blijft - het op de meeste plaatsen droog in Brabant. Begin volgende week is er wel neerslag, maar dan hebben we geen zuidelijke stroming meer."

Warm

Vanwege de aanvoer van warme wind en de zon is het deze zondag - net als zaterdag - warm. "Het wordt 22, 23 graden en misschien 24 in het zuidoosten", vertelt de weervrouw van Weer.nl. "Er is deze zondag wel een tikje meer bewolking dan zaterdag, maar die wolken zijn van tijdelijke duur. Het blijft op de meeste plaatsen droog."

Ook komende week blijft het warm. "Maandag wordt het ook zo'n twintig graden, daarna zakt de temperatuur tot achttien graden. Vanuit Frankrijk komen dan wat zwakke storingen dichterbij. Ik verwacht dat die maandag nog geen regen opleveren, wel wolkenvelden. Dinsdag, donderdag en vrijdag is er wel kans op buien."