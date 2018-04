Schietpartij in Mahlerstraat in Bergen op Zoom, getuigen zien lange man wegrennen

BERGEN OP ZOOM - In de Mahlerstraat in Bergen op Zoom heeft zaterdagnacht rond halftwee een schietpartij plaatsgevonden. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk.

Volgens getuigen is een lichtkleurige kleine personenauto het doelwit geweest. Ook zagen zij na het voorval een lange man wegrennen met een donkergekleurde jas. Ook de auto zou zijn weggereden. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt.

De politie doet onderzoek en heeft al sporen gevonden, maar wil vanwege het onderzoek daarover niets kwijt. Volgens een woordvoerster houden agenten zondag nog een buurtonderzoek.