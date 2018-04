12-jarig kind valt van paard, slachtoffer met traumahelikopter naar ziekenhuis

OISTERWIJK - Een 12-jarig kind is zondagochtend in de bossen van Oisterwijk van het paard gevallen en gewond geraakt. Het slachtoffer is met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Het paard zou op hol zijn geslagen en rende het bos in. Volgens een ooggetuige is ook een vrouw gewond geraakt. Ook haar paard sloeg op hol en vluchtte. Ze is ter controle met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De paarden zijn met hulp van een boswachter weer teruggevonden.