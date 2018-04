'Verdiend, PSV was beter', analisten blikken terug op absurd duel met AZ

EINDHOVEN - Kansloos leek PSV zaterdagavond tegen AZ na 73 minuten. Wout Weghorst had de Eindhovense club op een 2-0 achterstand gezet en daarmee leek de strijd om de landstitel in de eredivisie nieuw leven in te zijn geblazen. Maar uitblinker Gastón Pereiro, Hirving Lozano en Marco van Ginkel kantelden het duel, waardoor PSV nu op de drempel van een nieuw kampioenschap staat.

"Ongekend", blikt sportverslaggever Rik Elfrink van het ED terug. "Bij die 2-0 achterstand gaf je geen stuiver meer voor PSV. En dan wordt het het alsnog 2-3. Dat zegt toch wel veel over dit elftal. En ook waarom PSV na dertig wedstrijden al 77 punten heeft."

'Keuze voor Pereiro was cruciaal'

Twan Spierts, de PSV-watcher van Omroep Brabant, vindt de Eindhovense zege wel verdiend. "Mits je naar de hele wedstrijd kijkt. PSV was een groot deel van de wedstrijd beter. Het tweede deel van de eerste helft en het eerste deel van de tweede. Ze kwamen tegen de verhouding in 2-0 achter. Maar het was natuurlijk wel een absurde wedstrijd. Dit had zomaar anders kunnen aflopen..."

Cruciaal was volgens Elfrink de keuze van Phillip Cocu om Gastón Pereiro bij de achterstand te laten staan en hem weer 'op tien' te zetten. "Hij wisselde Bart Ramselaar, Donyell Malen kwam erbij op rechts. Daarmee liet hij zien te willen winnen en dat betaalde zich uit. Pereiro maakte een geweldige goal, Hirving Lozano speelde een matige wedstrijd maar wist met zijn doelpunt het duel helemaal te kantelen en Marco van Ginkel schiet alle penalty's binnen, dus ook deze."

Afdingen

Ook viel een aantal beslissingen van scheidsrechter Kevin Blom in het voordeel van PSV uit. "Die penalty - omdat Ron Vlaar Luuk de Jong vasthield - wordt in zes van de tien gevallen niet gegeven", aldus Elfrink. "Maar op het uit het veld sturen van Vlaar - na het neerhalen van de doorgebroken Lozano - viel niet veel af te dingen. Net zoals op de goals die werden afgekeurd."

Nu kunnen de supporters van de Eindhovense voetbalclub toeleven naar een heel bijzondere editie van PSV-Ajax, volgende week zondag. In een rechtstreeks duel met de aartsvijand kampioen worden is volgens Spierts 'een droomscenario' voor de fans en spelers. "Maar dat zal vast niet gemakkelijk worden."