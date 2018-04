Burenruzie loopt uit de hand: man schiet met luchtbuks op man die in tuin staat

RIJEN - Een man heeft in de Pastoor Gillisstraat in Rijen met een luchtbuks op de tuin van zijn buren geschoten. Een 35-jarige man uit Sprang-Capelle was op bezoek bij deze buren. Hij voelde iets rakelings langs hem heen gaan. Hij heeft aangifte gedaan van poging tot zware mishandeling. De politie onderzoekt de zaak.

De politie kreeg zaterdagavond rond acht uur een melding van een uit de hand gelopen burenruzie. De politie hield al snel een man van 35 uit Rijen aan, die ervan verdacht wordt geschoten te hebben. In zijn huis werd een luchtbuks gevonden en die werd in beslag genomen. De man is aangehouden op verdenking van mishandeling en wapenbezit.

Omdat de man naar alcohol rook, werd ook onderzocht in welke mate hij onder invloed was. Hij bleek 770 ug/l alcohol in zijn lichaam te hebben. Heel wat meer dan de hoeveelheid waarmee je niet meer mag autorijden bijvoorbeeld, die ligt op 220 ug/l.