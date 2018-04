'Een attractie van wereldformaat', internationale award voor Efteling vanwege Symbolica

KAATSHEUVEL - De Efteling heeft zondag in Amerika een Thea Award for Outstanding Achievement gekregen vanwege Symbolica. Het pretpark in Kaatsheuvel opende deze attractie in de zomer van vorig jaar ter ere van het 65-jarig bestaan. Efteling-directeur imagineering Olaf Vugts nam de prijs zondag in ontvangst. "Dit is een extra kroon op ons werk."

De prestigieuze Thea Award wordt elk jaar uitgereikt door de Themed Entertainment Association. Dit is een organisatie waarin ontwerpers en ontwikkelaars van attractieparken en themalocaties wereldwijd zijn verenigd.

Verbazingwekkende creativiteit

De jury noemt Symbolica 'een attractie van wereldformaat, waarin op een innovatieve wijze een verhaal tot leven komt'. "Dit wordt gecombineerd met een verbazingwekkende creativiteit, verbeeldingskracht, vakmanschap, gedetailleerde thematisering, levensechte animatronics en een trackless vervoersysteem waardoor de voertuigen alle kanten op kunnen bewegen.”

Olaf Vugts straalt bij het horen van deze woorden. "We hebben de afgelopen maanden veel enthousiaste reacties van onze gasten gekregen en deze prijs en de lovende woorden van onze vakgenoten zijn een extra kroon op ons werk.”

Paleis der Fantasie

Symbolica is de nieuwste overdekte familieattractie in de Efteling. Het is een wonderlijk paleis waarin niets is wat het lijkt. Iedereen is uitgenodigd om op audiëntie te gaan bij de koning.

Tovernar Pardoes zorgt ervoor dat een bezoek verrassend en betoverend zal zijn. Bezoekers worden meegevoerd door geheime gangen en koninklijke vertrekken, waarbij ze van de ene verbazing in de andere vallen.

Thea Awards

De Efteling ontving slechts drie keer eerder in haar ruim 65-jarige bestaan een Thea Award. Villa Volta (1997) was meer dan twintig jaar geleden de eerste Efteling-attractie die bekroond werd. Daarnaast ontving de Efteling een Thea Award voor de watershow Aquanura.

In 2004 werd de Efteling uitgeroepen tot winnaar van de Thea Classic Award vanwege het feit dat het park al meer dan vijftig jaar succesvol is.