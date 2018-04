Burgemeester van Tilburg niet blij met weigering D66 om met Smolders samen te werken

TILBURG - Burgemeester Theo Weterings vindt het niet kunnen bij voorbaat al een partij uit te sluiten om een coalitie mee te vormen. Hij vindt het dan ook jammer dat D66 al voor de verkiezingen heeft aangegeven niet samen te willen werken met Lijst Smolders. "Het is van belang de verkiezingsuitslag ook terug te zien in de collegezaal."

Weterings deed deze uitspraken zondagmiddag in het Omroep Brabant-programma KRAAK. Hij vindt het belangrijk dat datgene wat de kiezer wil ook tot uiting komt in het college. Weterings begrijpt dat samenwerking lastig is als beide partijen niet de basis ervaren die er moet zijn voor een samenwerking, maar de burgemeester pleit toch voor een zo breed mogelijke coalitie, die echt een vertaling is van de verkiezingsuitslag.









De burgemeester heeft sinds zijn aantreden elke woensdag tijd uitgetrokken om kennis te maken met mensen uit Tilburg. Hij krijgt vooral veel positieve reacties van mensen omdat hij oorspronkelijk uit Tilburg komt, al is dat niet aan hem te horen. Hij en zijn broers en zussen mochten geen Tilburgs praten van zijn moeder. Zij vond het belangrijk dat hij goed Nederlands kon praten. Desondanks is het hem gelukt het dialect aardig onder de knie te krijgen.

En zelfs op het Tilburgse dialect is de burgemeester trots. Die trots motiveert hem ook de problemen aan te pakken waar Tilburg voor staat: de drugscriminaliteit die de stad teistert. Behalve samenwerking met omliggende gemeenten en justitie, vindt Weterings het ook belangrijk de burgers op hun verantwoordelijkheid aan te spreken.

Buren weten het

Hij is er van overtuigd dat buren het weten als er een wietplantage in de straat is en hij vindt dat ook zij hiervoor verantwoordelijkheid moeten nemen. Op zijn beurt vind hij dat hij de Tilburgers voldoende mogelijkheden moet geven om op een legale manier hun geld te verdienen, dus door voldoende banen en opleidingsmogelijkheden te bieden.

Er was ook tijd voor luchtigere zaken in de eerste 100 dagen van het burgemeesterschap van Weterings. Toen hij hoorde dat geen enkele gemeente had aangeboden de Sinterklaasintocht te organiseren, bood hij meteen aan om de intocht in Tilburg te doen. Of dat ook gaat lukken, wordt in mei duidelijk.