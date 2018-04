'Burgemeester in strijd tegen hennepplantages steeds vaker teruggefloten door de rechter'

HILVERSUM - Burgemeesters die burgers uitzetten omdat in hun huis cannabis is aangetroffen, worden steeds vaker teruggefloten door de rechter. In dertig procent van de gevallen oordeelt de rechter dat huisuitzetting onrechtmatig was. Dat zegt onderzoeker Michelle Bruijn van de Universiteit Groningen, die 271 rechterlijke uitspraken analyseerde, bij Reporter Radio. Brabantse burgemeesters sloten vorig jaar honderden panden.

Burgemeesters hebben de laatste jaren steeds uitgebreidere bevoegdheden gekregen om hennepteelt aan te pakken. Daarvoor maken ze gebruik van de wet Damocles, waarmee ze een pand voor drie tot zes maanden kunnen sluiten om drugsoverlast tegen te gaan. Maar soms is daar volgens Bruijn helemaal geen sprake van terwijl een huis toch wordt gesloten.

'Gemakzucht van burgemeesters'

“Bewoners die de maximale gedooghoeveelheid van vijf wietplantjes of vijftig gram cannabis in huis hebben, worden soms zonder pardon hun huis uitgezet", stelt de onderzoeker van de Universiteit Groningen. "Soms zijn dit families met kinderen of mensen die de cannabis telen voor medicinaal gebruik omdat ze ernstig ziek zijn.”

Het aantreffen van een voorraad cannabis die groter is dan de gedooghoeveelheid wordt gezien als bewijs dat er wiethandel plaatsvindt. Maar dat hoeft niet zo te zijn, benadrukt Bruijn bij Reporter Radio. "Als bewoners later vrijgesproken worden door de rechter, zijn ze al gestraft door de burgemeester.”

Volgens Bruijn wordt de wet Damocles verkeerd gebruikt door burgemeesters: “Is er sprake van een hennepkwekerij dan kun je daar de woningwet voor gebruiken. Voor overlast kun je de gemeentewet gebruiken.” Maar overlast aantonen is moeilijk en tijdrovend, weet Bruijn. “Voor het toepassen van de wet Damocles hoeft alleen maar aangetoond te worden dat de opiumwet wordt overtreden. Daarom worden ook andere overtredingen onder de wet Damocles geschaard en dat is juridisch gewoon niet juist." Zij spreekt van 'gemakzucht van de burgemeesters'.

Brabantse cijfers

Brabantse burgemeesters sloten vorig jaar 418 panden na het vinden van drugs, blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. Nooit eerder sloten ze zoveel huizen en bedrijfsgebouwen. Het gaat om een stijging van veertien procent ten opzichte van een jaar eerder. Oss is koploper in Brabant, burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans gooide vorig jaar maar liefst 46 panden op slot. "Ik wil die drugscriminaliteit hier gewoon niet hebben." Hoeveel Brabantse burgemeesters door de rechter zijn teruggefloten, is niet bekend.