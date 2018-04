Cabaretier Leon van der Zanden voelde overleden vader: 'Links achter me'

EINDHOVEN - Cabaretier Leon van der Zanden uit Helmond is spiritueler dan je misschien zou denken. Zondag liet hij zich in de talkshow KRAAK. van een onbekende kant zien. Hij vertelde de geest van zijn vader te hebben gevoeld na diens overlijden. Leons vader overleed een paar jaar geleden aan kanker.

“Vrij snel na zijn overlijden voelde ik hem heel duidelijk links achter me”, legt de cabaretier uit. “Ik ben niet gaan praten of zo. Ik wist gewoon ‘papa is er’ en dat is oké.”

Taboe

Die ervaring neemt Van der Zanden mee in de show Kameleon waarmee hij dit seizoen in het theater staat. “Een cabaretier moet taboes aanraken en –hoe universeel het ook is- dit is niet iets waar we snel over praten.”

Ook medegast in KRAAK. Theo Weterings, de nuchtere burgemeester van Tilburg, durft het over zijn spirituele ervaringen te hebben. "Ik herken het", bekent hij. "Ik heb dit ook ervaren met mensen die mij na zijn. Er is meer tussen dat wat we weten en dat wat mogelijk nooit ontdekt zal worden."

Het onderwerp slaat dan ook aan, zo merkt Van der Zanden. “Je wil niet weten hoeveel mensen dit kunnen voelen. Dan vertelt iemand uit de zaal erover en wat dat dan met de zaal doet, joh. Waanzinnig.”