50 keer op rij winst, maar geen 51 keer: hockeysters Den Bosch onderuit

AMSTERDAM - De hockeyvrouwen van HC Den Bosch hebben zondagmiddag een zeldzame nederlaag geleden. Koploper Amsterdam trok de kraker in de Hoofdklasse met 3-1 naar zich toe.

Het betekende het einde van een imposante reeks van 50 duels zonder nederlaag voor Den Bosch, dat in het Wagener Stadion al na drie minuten tegen een 1-0 achterstand aankeek. Ireen van den Assem maakte even later wel de gelijkmaker, maar Kitty van Male zorgde al in de elfde minuut voor een 2-1 tussenstand. Marijn Veen zorgde in de slotfase voor de 3-1.

Het was de eerste overwinning van Amsterdam op Den Bosch in eigen huis sinds 2014.

