Eindhoven de warmste! Nooit eerder zo warm op 8 april

EINDHOVEN - Eindhoven heeft zondag alle warmterecords gebroken. Om 14.40 uur werd het 23,8 graden. Nergens in Nederland was het ooit zo warm op 8 april. Het oude record dateerde uit 1969. Toen werd 23,5 graden gemeten in Soesterberg.





Brabant boft, het is niet overal in Nederland lenteweer. Zo is het aan de kust niet warmer geworden dan 14 tot 18 graden. Inmiddels is het er zelfs slechts 10-12 graden, doordat er een koude zeewind waait. Lichte concurrentie was er vanuit de De Bilt, daar werd het 23,1 graden en daarmee is het nu in het hele land officieel de warmste 8 april ooit.





Heel de week lente

Ook de rest van de week blijft het lente. Maandag is het nog 22 graden en ook de rest van de week wordt het niet kouder dan 18 graden. Een terrasje pakken doe je het beste op zondag of maandag, de rest van de week is er wat meer kans op regen.