Eigenaar uitgebrande auto verbijsterd: "Ik heb helemaal geen vijanden, denk ik"

De Ford Ka van Anja en Johan in St-Willebrord ging vannacht in vlammen op. Het rolluik voorkwam dat het huis ook in brand vloog..

ST. WILLEBRORD - Johan Peemen snapt niet waarom iemand zijn auto in brand gestoken heeft. Voor zover hij weet, heeft hij geen vijanden, hoewel hij daar bijna aan zou gaan twijfelen. Hij kan zich niet voorstellen wie hem dit aan zou willen doen. Mogelijk is het baldadigheid. Peemen heeft geen idee.

In de nacht van zaterdag op zondag werden Johan en zijn vrouw Anja wakker gemaakt door de buurman die hard op het rolluik klopte. De auto van Peemen stond in brand voor de woning. Ondanks de alerte buurman die mee hielp met blussen, is de hele auto uitgebrand.

Er wordt onderzocht wie de auto in brand gestoken heeft. In de straat bleken video opnames gemaakt te zijn. Die zijn naar de politie gegaan. Een getuige heeft een wagen hard weg zien rijden, maar de identiteit van de dader is nog onbekend.









Een geluk bij een ongeluk zijn de rolluiken die voor de ramen van het huis zitten. Daardoor is de woning gespaard gebleven. Het rolluik is zwartgeblakerd en de ramen zitten vol barsten, maar het vuur heeft niet over kunnen slaan.