Topgitaristen geven workshops bij Markiezenhof Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Niemand minder dan gitaarlegendes Jan Akkerman en Adriaan VandenBergh kwamen zondag naar de Markiezenhof in Bergen op Zoom om gitaarworkshops te geven. Ze namen deel aan de Sena Performers Guitar Award, dat de gitaarmuziek wil promoten.

Jan Akkerman was bijna zijn gitaar vergeten: "Ik dacht dat ik gevraagd was voor een opening. Workshops geef ik eigenlijk nooit, ik weet niet wat ik moet zeggen. Mensen zien mij liever optreden en muziek maken. Wat is dan ga vertellen? Nou de directie stelt zich niet aanprakelijk voor zoekgeraakte noten en ook niet voor gevonden noten". Even later speelt de muzikant op het podium, want muziek maken is nog steeds zijn lust en zijn leven.



Topnamen naar Bergen op Zoom

Het gitaar evenement werd eerst in Zeeland gehouden en de laatste drie jaar in Bergen op Zoom, zegt organisator Jean-Paul Heck. Hij is muziekjournalist met veel contacten: "In het begin was het heel moeilijk om grote namen te trekken. Uiteindelijk lukte het om Steve Luke van Toto binnen te halen en vandaaruit is het balletje gaan rollen.



"We hebben Brian May van Queen gehad en Slash van Guns and Roses. Wij hebben het event drie jaar geleden naar Bergen op Zoom gehaald en het blijft eigenlijk maar komen", aldus Jean-Paul Heck.