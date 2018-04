PSV is bijna kampioen, wij vieren het feestje alvast

EINDHOVEN - Nog zeven nachtjes slapen en dan zijn we kampioen. In eigen huis kan PSV Ajax verslaan en dan is het één groot feest in de stad. “Het is een unieke kans om thuis tegen Ajax een kampioenschaal binnen te halen”, zegt Harrie Timmermans van de supportersvereniging.

In het Philipsstadion in Eindhoven liggen nog de verdwaalde slingers en chipszakken van de wedstrijd van de Nederlandse dames. Volgende week zondag begint hier om 16:45 het kampioenschansfeestje van PSV: Ajax verslaan in eigen huis.

“Dat is een droomscenario, een jongensboek.” Voorzitter van de supportersvereniging Harrie Timmermans verheugd zich al op de wedstrijd tegen Ajax. “Als we winnen wordt dat een enorme ontlading van 36.000 man. Dan gaat het dak er af! En daarna gaan we er op zijn Brabants in de stad een supermooi feest van maken.”









De stad maakt zich al langzaam op voor het feestje. Het Stratumseind is deze zondag nog rustig. Maar de kroegen verheugen zich nu al op het feest. ““Ik ben er helemaal klaar voor. We gaan een lekker kampioenfeestje vieren”, zegt Paul de Crom van Café La Route. “We gaan om tien uur ’s-morgens al open. Vol spanning kijken we uiteindelijk de wedstrijd en we gaan er vanuit dat het één groot feest wordt. Mooier kan het gewoon niet, tegen Ajax kampioen worden. Ik hoef alleen maar heel veel bier in te kopen en extra personeel te regelen.”

Ook op de Markt gaat de kampioenswedstrijd groots gevierd worden. Waar nu de terrassen vol zitten met zonaanbidders staat het plein volgende week vol met PSV-supporters. “Het gaat gebeuren, we gaan winnen. Dan zitten we hier heel anders en is het hier veel drukker. Zondag is hier een hele hoop vreugde. Ik heb er echt heel veel zin in”, zegt een jongen op het terras.









Een andere man woont op de Veluwe: “Dan wordt het groot feest. Dan zijn we kampioen. Maanden terug heb ik al vrij geregeld. Ik heb een hotel in Eindhoven geboekt.” En een vrouw weet één ding zeker: “Dan staat de Markt helemaal vol met rood met witte shirts. Iedereen staat te feesten, ‘simply the best’ op en we gaan los.”

En als het feestje dan op zondag voorbij is, komt maandag de apotheose. Een huldiging op het stadhuis, een rijtoer door de stad en een kolkend stadhuisplein. “We hebben in Eindhoven al 23 keer ervaring met een huldiging. Dus die 24ste komt zeker goed”, zegt Timmermans.