Kwalleballen: lekker potje modderrugby in de lentezon [FOTO'S]

DOMMELEN - Een potje modderrugby op een omgeploegd maisveld onder de warme aprilzon. Kan het mooier? De 26e editie van het Kwalleballen-toernooi in Dommelen vond plaats tijdens het eerste echte mooie lenteweekend, en ook nu waren de fanatieke spelers niet bang om helemaal los te gaan in de blubber. "Onder de modder is iedereen gelijk."

Het modderrugby in Dommelen - ook bekend als Kwalleballen - wint ieder jaar aan populariteit. Kwamen de teams voorgaande jaren vooral uit de regio, dit keer zijn er zelfs spelers bij die helemaal aan de andere kant van de provincie wonen. "We hadden via-via gehoord van het modderrugby en het leek ons leuk om een keer mee te doen", vertelt de 15-jarige Bram uit Roosendaal. "Zojuist hebben we onze eerste wedstrijd gespeeld en we hebben gewonnen, dus dat is top. Hoe ik het Kwalleballen vindt? Een beetje vies, maar echt te gek!"

Fotoreportage

Onze fotografe trotseerde de modder eveneens en schoot schitterende actiefoto's. De serie is hier te bekijken.







De spelregels van modderrugby zijn simpel. Scoren doe je door de natte zandzak in de waterbak van de tegenstander te gooien. Eigenlijk is bijna alles toegestaan om dit te voorkomen: duwen, trekken, tackelen en bovenop de ander springen. Alleen als een van de spelers echt in het nauw komt en kopje onder dreigt te gaan in de modder, grijpt de scheidsrechter in.





'Zo vies mogelijk worden'

Binnen de kortste keren zit de modder overal. Oren, voeten, alles is zwart. "Ons motto vandaag is zo vies mogelijk worden!", roept een jongetje. Daarna springt hij met vier vriendjes midden in een modderplas. Ook Suyan (17) uit Valkenswaard ziet er allesbehalve fris uit. "Ik doe dit jaar voor het eerst mee en vind het superleuk", zegt ze. "Wel ben je binnen één minuut helemaal kapot, want het is echt loodzwaar. En ik ben zo vies! Dat wordt heel lang douchen, vanavond!"