Etienne Bax derde in Frankrijk ondanks fysieke ongemakken

CASTELNAU-DE-LEVIS - Etienne Bax is zondag derde geworden bij de tweede GP van het seizoen. De sympathieke zijspancrosser uit Bergeijk brak twee weken geleden nog zijn sleutelbeen bij de start van het seizoen.

Gezien de fysieke ongemakken leverde Bax een puike race af. In de eerste manche eindigde hij als vijfde. In de tweede omloop kwam hij als derde over de finish. De dagzege was voor de Fransman Valentin Giraud.