Frans Bauer lijkt Rico Verhoeven uit te dagen tot een duel

FIJNAART - Frans Bauer lijkt een boksduel aan te willen gaan met Rico Verhoeven. Dat blijkt uit een filmpje dat hij gepost heeft op social media. Daarin doet hij de bekende scene uit de Rocky films na, waarbij de bokser na een training een lange trap oploopt en boven juichend aankomt. Bauer schreef hierbij de tekst: "De Brabantse Rocky!! Het wordt tijd Rico Verhoeven even met een paar rondjes bezig te houden!! The Eye of the Tiger!!"









 Als Rico Verhoeven een paar uur later de figuurlijke handschoen oppakt, krabbelt de zanger toch weer terug. Er moet eerst nog wat meer getraind worden, maar Frans blijft enthousiast zo blijkt uit zijn afsluiter: Bammm

Boksen is geen nieuwe sport voor Frans, hij bokst al sinds hij een jong menneke was. Later ging hij meer zingen dan boksen, maar in de garage heeft hij nog steeds een boksbal en bokszak die hij gebruikt om in conditie te komen voor zijn concertreeksen.