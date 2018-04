Zwaargewonde PSV-aanvoerder Stephan belde nog naar familie net voordat het mis ging

EINDHOVEN - De in Eindhoven gevonden zwaargewonde Stephan Wijlaars - aanvoerder van de amateurs van PSV - belde nog vlak voordat het mis ging met zijn familie. Dat vertelt zijn tante aan Omroep Brabant. De familie wacht ondertussen in spanning af in de hoop dat het allemaal goed komt. “Hij is echt aan de weg aan het timmeren, en dan gebeurt er zoiets”, zegt zijn geschrokken tante.

Aanvankelijk werd er, ook door Omroep Brabant, bericht dat Wijlaars zou zijn aangereden, maar dat klopt niet volgens Corrie. Zelf vreest ze dat hij is mishandeld. “Zijn moeder vertelde mij dat hij vlak voordat hij werd gevonden naar haar belde. Toen riep hij in de telefoon: ‘Naar huis, naar huis’. Het was onduidelijk wat hij nou precies bedoelde. Ze dacht aanvankelijk dat hij bedoelde dat hij bij haar wilde logeren.” Stephans moeder vertrouwde het niet en besloot de hulp in te schakelen van zijn zus, aldus Corrie.

In de auto

“Toen zijn zus van dat telefoontje hoorde is ze meteen in de auto gesprongen en met haar moeder naar de stad gereden. Ze wisten ongeveer waar Stephan was. Toen ze aankwamen, zagen ze de hulpdiensten staan.” Het was goed fout. Stephan werd na uitvoerig te zijn behandeld door ambulancemedewerkers en trauma-artsen naar het traumacentrum in Tilburg gebracht. “De familie is toen met een politie-escorte naar het ziekenhuis gebracht.”

De politie laat in een reactie weten alle opties nog open te houden. “We tasten nog volledig in het duister. We houden er rekening mee dat hij mishandeld kan zijn, maar dat hoeft niet. Misschien is hij ook wel gevallen”, zegt een woordvoerder.

PSV zegt ook nog geen nieuws te hebben over de situatie van hun speler. Alleen dat de toestand van Wijlaars zeer zorgelijk is en dat er contact wordt onderhouden met de familie.

Geschrokken

De supportersvereniging laat weten geschrokken te zijn van het nieuws. “Het is vreselijk. We leven mee met Stephan en de familie. Het is hopen dat zijn situatie snel verbetert”, zegt voorzitter Harrie Timmermans.

Corrie wacht samen met de familie nu in spanning af. “Het is allemaal zo kwetsbaar. Hij is een graag en veel geziene jongen op de club. Hij is aanvoerder en trainer bij PSV en was echt aan de weg aan het timmeren. Het is een enorme klap.”