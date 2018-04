Spaarbank in Gemert betaalt drie procent rente (3%) over je spaarrekening!

GEMERT - Het is geen grap! Drie procent rente, dat is het torenhoge rentepercentage dat spaarders krijgen over hun spaartegoed bij de Boerenleenbank in Gemert. De bank, gevestigd in het Boerenbondsmuseum, is eenmaal per week geopend en trekt spaarders uit heel de regio. “Dit is een echte bank, mensen kunnen hier echt sparen”, zegt kassier Eddy Filmon. “Maar we doen het wel op de ouderwetse manier, zoals het honderd jaar geleden gebruikelijk was.”

De Boerenleenbank in het Gemertse Boerenbondsmuseum is razend populair onder spaarders. De kleine bank die tegen de vierhonderd spaarders telt, betaalt namelijk een zeer hoog rentepercentage over de spaartegoeden. Het rentepercentage is net zo ouderwets als de bank zelf.



Niks digitaal

Wekelijks wordt er gebankierd in de mooiste boerderij van het kleine openluchtmuseum, zoals dat in veel Brabantse dorpen begin 20e eeuw de norm was. Maar: het is wel bankieren op een manier zoals het een eeuw geleden ging, met spaarbankboekjes en de inleg moet je zelf komen brengen! Niks digitaal, geen apps, geen internet.



De voorwaarden

Iedereen mag in Gemert een bankrekening met boekje komen openen, onder voorwaarden dat wel. “Maximaal mag er twintig euro per week worden ingelegd”, zegt de kassier van dienst Eddy Filmon. “Het ingelegde geld, het totale banktegoed, wordt door het museum zelf gebruikt om te investeren. Als we dat geld bij de Rabobank zouden moeten lenen zijn we tussen de vijf en zes procent rente kwijt, omdat we geen ontroerend goed hebben. Nu zijn we stukken goedkoper uit en kunnen we ook een hoog rentepercentage uitkeren.”



Jong en oud

De combinatie van een hoog rentepercentage en het ouderwets bankieren met een boekje, trekt veel spaarders aan. Jong en oud. Bijna brugklasser Mike van Bergen werd door z’n vader op de ouderwetse Boerenleenbank in het museum gewezen. “Hier krijg je drie procent rente en dat is meer dan bij de Rabobank.” Mari Verhagen die heel wat ouder is dan Mike spaart voor een bijzonder doel. “Ik spaar voor onze vijftigjarige bruiloft.”



Oud en jong roemen het hoge rentepercentage, het museaal bankieren met een spaarbankboekje, maar bovenal het vertrouwen in deze kleine bank. “Als er iets niet klopt kan je dat gelijk zeggen, tegen een mens en dat is toch wel heel fijn. Ouderwets misschien, maar wel heel fijn”