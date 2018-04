PSV bezorgt Ajax-aanvoerder Matthijs de Ligt ongeloof en frustratie: 'Het kwam hard aan'

AMSTERDAM - Nee, naar eigen zeggen bleef het meubilair heel en werd er niet met dingen gegooid. Maar dat de overwinning van PSV op AZ tegen het zere been was van Ajacied Matthijs de Ligt, is wel duidelijk. ‘Het kwam hard aan.’

De jonge aanvoerder van Ajax zag op tv hoe de Eindhovenaren dankzij een geweldige inhaalrace bij AZ op matchpoint kwamen in de jacht op het landskampioenschap. “PSV heeft een hele belangrijke overwinning geboekt. Die kwam zeker hard aan bij ons”, zei De Ligt bij Fox Sports.

De tekst gaat verder onder de video.

LEES OOK: 'Een droomscenario', dankzij krankzinnige comeback kan PSV tegen Ajax kampioen worden

“Hoe ik heb gekeken? Wel met een beetje ongeloof. Of ik met dingen heb gegooid? Nee, zo ben ik niet, maar er kwam wel een stuk frustratie bij kijken”, grinnikte de Ajacied. “Hoe zich dat uit? Dat kun je beter aan m’n ouders vragen.”

PSV kan komende zondag in eigen huis kampioen worden als er gewonnen wordt van de Amsterdammers.

LEES OOK: PSV is bijna kampioen, wij vieren het feestje alvast