Dode man gevonden in flat in Breda, politie vermoedt dat hij is doodgeschoten

Politie in kogelwerende vesten in Breda

BREDA - In een flat in de Sandenburgstraat in Breda is een dode man gevonden. Volgens de politie heeft de vondst te maken met een schietpartij die in de woning heeft plaatsgevonden.

Mensen uit de buurt hebben knallen en klappen gehoord. Ook zeggen zij dat er meerdere auto's op de vlucht zijn gegaan. Aan de overkant van de straat heeft iemand gefilmd wat er gebeurde. Die beelden zijn aan de politie gegeven.

Er is zowel een ambulance als traumahelikopter opgeroepen, maar die zijn allebei weer zonder slachtoffer vertrokken.