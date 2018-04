Laatste Beneluxtrein in Roosendaal krijgt een fluitconcert

ROOSENDAAL - Wat voor de één een feest is, is voor de ander juist een droevig moment. Zondagavond stopte de trein van Amsterdam naar Brussel voor de laatste keer in Roosendaal. De NS zwaaide de laatste Beneluxtrein vrolijk uit, maar de Roosendaalse politiek voerde actie. Zij trakteerden de trein op een fluitconcert.

Ze weten het in Roosendaal eigenlijk al jaren, de Beneluxtrein die al vanaf 1957 rijdt, gaat uiteindelijk via Breda rijden en niet meer via Roosendaal. Ze hadden nog een paar keer ‘geluk’ gehad dat de aanpassing werd uitgesteld. Maar zondagavond om 22.49 uur vertrok dan toch echt de laatste intercity naar Brussel.



Feestje

De NS organiseerde een klein feestje met een haptje en een drankje. Al mocht het volgens de regiodirecteur geen feestje heten. "We vonden wel dat we er op gepaste wijze aandacht aan moesten besteden. Je kunt een trein, waar zoveel emotie in zit voor veel mensen, niet zomaar voorbij laten gaan," aldus Jeroen Alting von Geusau van de NS.



Voor de stad Roosendaal is het zeker geen feestje waard, weet PvdA-fractievoorzitter Michael Yap. "Roosendaal gaat de snelle verbinding mislopen. We moeten nu via Breda of met het boemeltje. Dat gaat allemaal veel langer duren. En de verbinding via Breda is ook nog eens veel duurder voor de reizigers."Yap weet ook dat deze verbinding niet meer terugkomt. "Maar we hebben wel vernomen vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat er een versnelde verbinding tussen onze gemeente en Antwerpen komt. Die staat op de planning voor 2020. Wij vinden dat dat veel sneller moet."Breda daarentegen wacht al jaren op de verbinding . We moeten er even voor terug in de tijd, maar in 2013 kreeg de stad een snelle verbinding met Antwerpen. Tenminste, de Fyra-trein zou toen vanuit Breda over de HSL-verbinding gaan rijden . Maar de Fyra bleek een miskoop en werd na zeven weken voorgoed uit de vaart gehaald. Nu na al die jaren krijgt Breda dan alsnog de snelle directe verbinding.