A58 Eindhoven richting Tilburg dicht na dodelijk ongeluk door stenen op de weg

OIRSCHOT - Bij het ongeluk maandagochtend vroeg op de A58 zijn een dode en een zwaargewonde gevallen, zo meldt de politie. Het gaat om de bestuurders van de twee auto's die bij het ongeluk betrokken waren. Het ongeluk gebeurde rond vijf uur op de A58 vanuit Eindhoven, bij Moergestel. De weg vanuit Eindhoven richting Tilburg is dicht. Op de weg liggen enkele grote stenen, mogelijk is een auto of zijn beide auto's hierop gereden.

Ook kan het volgens een woordvoerder van de politie zo zijn dat de automobilisten hebben geprobeerd de stenen te ontwijken waardoor het ongeluk gebeurde.

De stenen zijn wellicht van een vrachtwagen of aanhanger gevallen, zo laat de politie weten. "Het kan alle kanten op", antwoordt een woordvoerder op de vraag of de stenen er ook kunnen zijn neergelegd.





De weg vanuit Eindhoven richting Tilburg is voorlopig dicht, meldde Rijkswaterstaat maandagochtend vroeg. Het onderzoek kan nog wel even duren. Wil je vanuit Eindhoven richting Tilburg of Breda dan is het advies om te rijden via Den Bosch over de A2 en A65.





Verkeer dat achter het ongeluk en de afrit stond ingesloten, mocht rond halfzeven over de rechterrijstrook voorbij het ongeluk rijden. Verder blijft de weg voorlopig dicht.