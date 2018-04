Twee gewonden bij steekpartij in Geldrop, mogelijk sprake van huiselijk geweld

GELDROP - Bij een steekpartij in een huis aan de Maarten Trompstraat in Geldrop zijn maandagochtend twee mensen gewond geraakt. De bewoner van het huis is naar het ziekenhuis gebracht. De bewoonster wordt door ambulancemedewerkers onderzocht, zo meldt de politie. Mogelijk raakte zij ook gewond door huiselijk geweld.

De politie meldde de steekpartij rond kwart over zeven maandagochtend.