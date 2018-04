Goodbye Roosendaal, hello Breda: de eerste internationale trein vanuit Breda is vertrokken

BREDA - Om 7.42 uur is vanaf station Breda de allereerste trein tussen tussen Breda en Antwerpen vertrokken. De internationale trein gaat rijden over het hsl-spoor via Antwerpen naar Brussel-Midi en omgekeerd. Het hsl-spoor is al een kleine tien jaar gereed voor gebruik.

Om het heuglijke feit te vieren delen NS-medewerkers op het station van Breda stroopwafels, bonbon en een flyer uit. Op de flyer staat de tekst: 'Goodbye Roosendaal, hello Breda'. Op de flyer is een trein te zien die vertrekt op het station van Roosendaal, een trein die aankomt op station Breda. Om 08.42 vertrekt er een trein met onder meer burgemeester Paul Depla en de Bredase wethouders.









het hsl-spoor is slechts een aantal weken in gebruik geweest. Over het spoor reed toen de snelle Fyra-trein van Italiaanse makelij. Maar de trein was van ondeugdelijke kwaliteit en is al vrij snel weer van het spoor gehaald.

Op het station staat een reiziger die vanuit Antwerpen met de eerste trein richting Breda is gereisd. "Helaas was de trein acht minuten te laat. Daardoor mis ik mijn aansluiting en ben nog even lang onderweg als voorheen. Maar geen probleem, ik was er op voorbereid", vertelt de man. "Iedereen is er blij mee dat er eindelijk gereden gaat worden. We hebben er tien jaar op gewacht. Er is genoeg over gezegd over de fiasco's van vroeger. We moeten blij zijn dat de trein nu rijdt."





Zondagavond is er afscheid genomen van de internationale verbinding die via Dordrecht en Roosendaal naar Antwerpen en Brussel. De Beneluxtrein reed vanaf 1957 via Roosendaal naar België.