Nog veel onduidelijkheden rondom schietpartij Breda waarbij een dode is gevallen

BREDA - De omgeving van de Sandenburgstraat in Breda is zondagavond opgeschrikt door een schietpartij waarbij een dode is gevallen. De schietpartij vond plaats in een flat. Het is nog onduidelijk wie het slachtoffer is.

Buurtbewoners hoorden rond acht enkele knallen. Ook zagen enkele mensen wegrennen en auto's wegrijden.









De politie heeft nog geprobeerd om de auto's te vinden. Ze gebruikten daarvoor onder meer een helikopter

In de buurt is de politie gestart met een forensisch onderzoek. Ook doet de politie een buurtonderzoek.





LEES MEER: Dode man gevonden in flat in Breda, politie gaat uit van schietpartij