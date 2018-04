Aldi aan de Teteringsedijk in Breda overvallen, caissière bedreigd met pistool

BREDA - De Aldi aan de Teteringsedijk in Breda is maandagochtend rond kwart voor negen uur overvallen. Een overvaller bedreigde de caissière met een pistool. De winkel was wel open, maar er waren op het moment van de overval geen klanten binnen.

De winkel is na de overval gesloten, klanten die boodschappen willen doen worden weggestuurd. Hoeveel geld de overvaller heeft meegenomen, was nog niet bekend. Er zijn geen gewonden gevallen.

Er zijn meerdere politiewagens bij de supermarkt, agenten staan in kogelwerend vest op straat. De politie zet de omgeving af en zoekt de gewapende overvaller. Het gaat om een blanke man, 1,70 meter lang. Hij had donkere kleding aan en een bivakmuts op. Na de overval liep hij weg in de richting van de Kapittelweg.

Ook bij de Claudius Prinsenlaan hebben motoragenten kogelwerende vesten aan, de politie vermoedt dat de man mogelijk die kant op is gevlucht.

Reactie klanten

Klanten van de Aldi reageren geschrokken. Marianne (73) vertelt: "Wie verwacht dat je, als op maandagochtend boodschappen gaat doen, voor dit feit komt te staan. Het is verschrikkelijk voor de mensen die er werken en voor de caissière die bedreigd wordt en machteloos tegenover zo'n overvaller staat. Die overvallers beseffen niet wat ze anderen aandoen voor een paar rotcenten."

Een andere klant komt onverwacht voor een gesloten winkel te staan, als ze boodschappen doen. "Ik ken het personeel goed en zij kennen mij. Ik kom hier altijd, ik schrik er erg van. En 's ochtends zit er toch niets in die kassa, dus hebben de overvallers er niets aan."