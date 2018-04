Politie sluit niets uit: onderzoek naar wat er met Stephan Wijlaars gebeurde in volle gang

EINDHOVEN - “Hoe onbenullig ook, alles kan bijdragen aan een totaalbeeld.” De politie komt ‘heel graag’ met mensen in contact die ook maar iets kunnen vertellen over wat de 32-jarige Stephan Wijlaars is overkomen. De aanvoerder van de amateurvoetballers van PSV werd in de nacht van zaterdag op zondag zwaargewond gevonden op de Hoogstraat in Eindhoven.

Hij is met ernstig hersenletsel opgenomen in het traumacentrum in Tilburg. Niet alleen voor de politie, ook voor de familie van Wijlaars is het een compleet raadsel wat er met hem is gebeurd.

'Hopen op getuigen'

Ze zit met grote vragen, maar weet nog helemaal niets, zo laat een woordvoerder weten aan Omroep Brabant. "We willen dat het politieonderzoek goed kan worden uitgevoerd, zodat we duidelijkheid krijgen. We hopen dat er getuigen zijn die zich bij de politie melden."

Dat hoopt de politie dus ook. Een woordvoerster laat weten dat direct is onderzocht of de man het slachtoffer was geworden van een aanrijding. “Er was een ambulance gealarmeerd. Daarna zijn we ook gaan kijken, maar voor een ongeluk hebben we geen concrete aanwijzingen gevonden. We sluiten echter niets uit. Het heeft onze volledige aandacht”, zo zegt ze. De politie is benieuwd of er camerabeelden zijn waarop Wijlaars te zien is voordat hij gewond geraakt en hoe hij zo gewond kon raken. Zodat duidelijk wordt of hij het slachtoffer is geworden van een ongeluk, een mishandeling of toch een aanrijding.

Uitvoerig behandeld

Aanvankelijk zou dus zijn gemeld dat Wijlaars was aangereden, maar dat is volgens de familie een gerucht: "We weten gewoon niets." Toen de familie hoorde dat er iets met hem aan de hand was, is zijn zus direct in de auto gesprongen en met haar moeder naar de stad gereden. Op de plek waar hij zou liggen, werd Wijlaars uitvoerig behandeld door ambulancemedewerkers en trauma-artsen. Daarna werd hij naar het traumacentrum in Tilburg gebracht.

Het bestuur van PSV amateurs kan vooralsnog weinig toevoegen aan de reacties van de familie van Wijlaars en de politie. Alleen dat de toestand van Wijlaars zeer zorgelijk is en dat er contact wordt onderhouden met de familie, zo wordt gemeld. De wedstrijd die PSV/av zondagmiddag tegen Unitas ’59 zou spelen, is afgelast.

Supportersvereniging geschrokken

De supportersvereniging van PSV laat weten geschrokken te zijn van het nieuws. “Het is vreselijk. We leven mee met Stephan en de familie. Het is te hopen dat zijn situatie snel verbetert”, zegt voorzitter Harrie Timmermans.







De familie wacht nu in spanning af. “Het is allemaal zo kwetsbaar. Hij is een graag en veel geziene jongen op de club. Hij is aanvoerder en trainer bij PSV en was echt aan de weg aan het timmeren. Het is een enorme klap. We hopen dat we snel weten wat er gebeurd is, maar vooral dat het met Stephan goedkomt.”