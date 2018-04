Willy van de Kerkhof vertrouwt erop dat PSV zondag kampioen wordt: 'Historische wedstrijd'

EINDHOVEN - De kampioenskoorts in Eindhoven stijgt. Bij winst op Ajax komende zondag is PSV voor de 24e keer landskampioen. Maar zaterdagavond maakte de Eindhovenaren het spannend tegen AZ. Willy van de Kerkhof genoot ervan. “Geweldige wedstrijd afgelopen zaterdag met een bizarre vijf minuten van PSV-kant. Het is geweldig om dat meegemaakt te hebben."

PSV maakte het enorm spannend door in het begin van de tweede helft met 0-2 achter te komen. Maar de Eindhovenaren gaven niet op, kwamen terug in de wedstrijd en wisten zelfs te winnen (2-3). “Mede dankzij de doelman van AZ, die toch een beetje uit de hoogte in z’n doel stond", volgens Willy. "Hij verrichte goede reddingen, maar hij werd wat laconiek en daarvan profiteerde PSV, vooral bij de goal van Lozano. Na de 2-0 vond ik PSV trouwens niet kansloos. Er werden kansen gecreëerd en ik hoopte daarom wel op een gelijkspel, maar dat dit gebeurde had ik zelfs niet kunnen verwachten."

Kampioenschap

Willy kijkt uit naar de wedstrijd van komende zondag. "We kunnen ons nu opmaken voor de wedstrijd van het jaar. In mijn optiek is het wel heel uniek dat twee topploegen gaan spelen om het kampioenschap."

En hij heeft er vertrouwen in dat het goedkomt. “Op het moment dat ze kampioen konden worden, is dat PSV nog altijd gelukt, dus ik heb er alle vertrouwen in dat we een geweldige wedstrijd gaan zien. Ajax wil voorkomen dat PSV tegen hun kampioen wordt. Het wordt dus een wedstrijd op het scherpst van de snede. Maar ik denk dat ze kampioen gaan worden, met het thuispubliek erachter. Ik denk dat het heel uniek is om er zondag bij te zijn. Het wordt een historische wedstrijd.”