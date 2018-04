Rabobank weer open na kluisjesroof in Oudenbosch, kluisjes ook weer in gebruik

De Rabobank in Oudenbosch gaat maandag om tien uur weer open. Foto: Martijn de Bruin.

OUDENBOSCH - De Rabobank in Oudenbosch gaat maandagmorgen om tien uur weer open voor bezoekers. Volgens een woordvoerster gaat het om het normale proces. Klanten kunnen onder meer geld opnemen en geld storten en hun reguliere bankzaken uitvoeren. "De kluisjes zijn ook weer open", bevestigt de bank.

Of er na de overval in maart nog veel belangstelling is om een kluisje te huren, wist ze niet. De daders van de overval zijn nog altijd niet gepakt.

Klanten van de bank die gedupeerd zijn, moeten met foto's bewijzen wat er in hun kluisje zat. "Dat proces is nog steeds gaande, mensen komen nog steeds langs met fotoboeken."

De bank was meer dan een maand gesloten na de overval in het eerste weekend van maart.