Sieraden weg nadat oplichter zich binnenpraat in flat Den Bosch

DEN BOSCH - Een bewoner van een flat aan de Rijzertlaan in Den Bosch is zaterdag slachtoffer geworden van een babbeltruc. Het slachtoffer werd aangesproken door een oplichter die zich voordeed als iemand die de leidingen in verschillende flats kwam controleren. De man kwam zo betrouwbaar over dat de bewoner hem binnenliet. Nadat de man vertrokken was, bleken enkele sieraden uit de flat van het slachtoffer te zijn verdwenen.

De bewoner werd aangesproken in de centrale hal van de flat. De man zei dat hij de leidingen in verschillende appartementen moest controleren. Dit na eerdere lekkages in de flat aan de Rijzertlaan. Uiteindelijk bekeek hij alle kamers in het appartement van het slachtoffer.

De bewoner werd zaterdagmiddag ergens tussen twee en drie uur slachtoffer van de babbeltruc, zo meldt de politie maandag.

Signalement

De politie heeft een signalement van de oplichter verspreid. Het gaat om een Nederlands sprekende man van tussen de 40 en 50 jaar. Hij heeft een fors postuur en zag er goed verzorgd uit. Hij droeg een donkere broek, een donkere jas en een (mogelijk donkerbruine) pet.