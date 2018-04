Boer krijgt schade toch vergoed na vernietigende hagelstorm

Het glas is volledig uit de kassen geslagen in Someren. Foto: Harrie Grijseels / SQ Vision

STERKSEL - Een varkensboer uit Sterksel krijgt toch een schadevergoeding na de vernietigende hagelstorm van juni 2016. Flinke ijsballen sloegen toen gaten in daken en autoruiten in Zuidoost-Brabant. De varkensboer stapte naar de rechter omdat de verzekering de schade niet wilde vergoeden en heeft nu gelijk gekregen.

Maar volgens zijn advocaat Annemieke de Leeuw wil dat niet zeggen dat er hoop is voor mensen die nu nog strijden voor een schadevergoeding. Veel van de slachtoffers zijn verzekerd bij Interpolis en hebben rechtszaken verloren. De boer uit Sterksel had net andere polisvoorwaarden en is verzekerd bij Allianz.

Gaten in de stal

De hagelstorm van juni 2016 staat menig inwoner van Zuidoost-Brabant nog in het geheugen gegrift. Een ongekende bui die een spoor van vernieling trok en voor miljoenen schade aanrichtte. Ook bij de varkensboer sloeg de hagel flinke gaten in het dak.

Veel mensen lagen meteen in de clinch met hun verzekeringsmaatschappij die niet wilde uitkeren. Er was sprake van hagelschade en geen stormschade, zo werd beredeneerd.

Wel degelijk stormschade

Maar de rechter in Rotterdam denkt er anders over, zegt advocaat Annemieke de Leeuw. "Wij hebben ingezet op het feit dat er zonder de storm geen hagelschade geweest zou zijn," zegt De Leeuw. "Daar is de rechtbank ons in gevolgd." Maar de boer krijgt slechts een deel van de schade vergoed. "Hij krijgt een substantiële bijdrage," zegt de advocate.

Zowel de verzekeraar als de boer kunnen nog in hoger beroep.