Beestjes in je buxus? Boswachter Frans Kapteijns geeft tips!

EINDHOVEN - Wie buxusplanten in de tuin heeft opgelet: de buxusmot, ook bekend als de buxusrups, wordt weer wakker. Babyrupsen kruipen rond deze tijd uit hun eitjes en beginnen in recordtempo met het opeten van verse groene blaadjes. Maar met een paar simpele handelingen is het beestje snel uit je tuin verdwenen.

Mensen zagen de afgelopen jaren dat hun buxusplanten en haagjes massaal kaalgevreten werden door de Aziatische indringer. En wie er niet op tijd bij is, loopt ook dit jaar het risico op een kale buxushaag.

Naaktslakken, groene zeep of met de hand

Ook bij boswachter Frans Kapteijns zijn de beestjes aan hun opmars begonnen. “Het beestje is ooit Nederland binnengekomen via een plant die iemand illegaal het land in heeft gebracht. En omdat de mot hier geen vijanden heeft, heeft de populatie zich enorm kunnen ontwikkelen.”

Geen natuurlijke vijand dus voor de buxusmot, maar toch is het beestje te verdrijven. Boswachter Frans heeft ons de volgende tips:

Bespuit de stukken buxus met daarin de motten en rupsen met een biologisch bestrijdingsmiddel, of met groene zeep. “Gebruik geen chemische middelen, want dan dood je ook andere dieren die leven in de haag!”

Knip op plekken waar veel buxusmotten zitten de struik een beetje kaal. Dan kan de koolmees goed bij de rupsen. “De koolmees vindt de motten en rupsen een lekker maaltje, dus die eet ze graag op.”

En ook naaktslakken lusten de buxus-etende monstertjes maar al te graag. “Haal de naaktslakken op andere plekken in je tuin weg. Zet ze vervolgens bij je haag weer neer."

Maar de beste tip is volgens Frans om de buxusmotten er ouderwets met de hand uit te plukken. “Een voor een. En dan moet je ze natuurlijk niet op de grond laten vallen, maar aan de vogels voeren. Dan weet je zeker dat ze niet meer terugkomen.”

Het kost dus enige moeite om de vervelende beestjes uit de tuin te weren, maar wie volhoudt heeft volgens boswachter Frans Kapteijns deze zomer een prachtige, groene buxushaag.