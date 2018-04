Harddrugs en wapens gevonden, huis in Dongen voor drie maanden gesloten

DONGEN - Nadat er harddrugs, grondstoffen voor nog meer harddrugs en wapens gevonden zijn, besloot burgemeester Starmans een pand in de Wilhelminastraat in Dongen te sluiten. Het pand blijft drie maanden dicht.

De drugs werden op 22 februari 2018 gevonden door de politie. In de schuur vonden ze meer dan 5 kilo mephedrone, dat is een amfetamine-achtige stof, en 220 kilo apaan, een grondstof voor amfetamine. Door het pand te sluiten, hoopt de gemeente een eind te maken aan de drugsgerelateerde activiteiten vanuit deze locatie. De gemeente heeft de buurt een brief gestuurd om ze op de hoogte te brengen.