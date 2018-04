Aanrijding met vrachtwagens op A59, snelweg afgesloten

TERHEIJDEN - Op de A59 bij Terheijden zijn maandagochtend rond tien uur twee vrachtwagens op elkaar gebotst. Eén gewonde is er ernstig aan toe, meldt de politie. De snelweg tussen Made en knooppunt Zonzeel is volledig afgesloten, wat rond half elf zorgde voor een file van zes kilometer. Rond elf uur werd de vluchtstrook vrijgegeven voor verkeer, hoe laat de hele weg opengaat, is onduidelijk.

Er zijn meerdere ambulances aanwezig, ook de brandweer is ingezet. In de berm zijn schermen gezet om een kijkersfile aan de andere kant te voorkomen.

De chauffeur van de achterste truck is door de brandweer uit zijn cabine bevrijd. Hij reed in op een truck die lange palen vervoerde, die ver uitstaken. De cabine vouwde zich helemaal om de palen heen. De bestuurder is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.