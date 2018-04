Brug kampt voor derde keer in vier dagen met storing in Beek en Donk

BEEK EN DONK - De Beekse brug in Beek en Donk blijft een bron van ergernis. Voor de derde maal in vier dagen tijd kampte de brug met problemen. Op wat ongeduldige fietsers na kon het verkeer er deze maandagmorgen anderhalf uur geen gebruik van maken. Oorzaak was een technische storing. Volgens omstanders is er sprake geweest van een grote verkeerschaos.

De ellende was zondag groter: toen duurde de storing van tien uur ’s morgens tot een uur of vier ’s middags. Volgens een woordvoerster van Rijkswaterstaat was er een breuk in een draad opgetreden. Op vrijdag was het ook raak, zij het iets korter. De brug is al langer een doorn in het oog voor het verkeer, vooral in de ochtend- en avondspits.







Laarbeek kijkt naar oplossingen

Een jaar geleden werd bekend dat de gemeente Laarbeek (waar Beek en Donk onder valt) op nieuwe maatregelen aan het broeden is. Dat werd gezegd nadat was besloten om te stoppen met een proef om het verkeer niet linksaf te laten slaan op de Lieshoutseweg/Gemertseweg naar de Bosscheweg.

Aanleiding voor het experiment was het feit dat het verkeer er geregeld vastliep. Het verbod moest de doorstroming verbeteren. Dit gebeurde ook, maar omwonenden kregen last van sluipverkeer.