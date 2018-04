Brand huis Teeffelen mogelijk aangestoken, buren schoten te hulp met tuinslangen

TEEFFELEN - In een groot vrijstaand huis aan de Pastoor van de Weerdstraat in Teeffelen heeft zondagnacht brand gewoed. De politie vermoedt dat er sprake is van brandstichting. De bewoners en hun kinderen waren thuis toen de brand rond vier uur uitbrak. Er raakte niemand gewond.

De politie doet onderzoek in het huis en ook in de buurt van het huis, laat een woordvoerder weten.

De brand werd iets na vier uur bij de brandweer gemeld. Het rieten dak van de woning had vlam gevat. Buurtbewoners kwamen direct helpen met blussen. Ze gebruikten hiervoor tuinslangen.

Deel rieten dak gesloopt

Toen de brandweer het blussen overnam, was het vuur snel onder controle. Een deel van het rieten dak moest worden gesloopt om de brand goed te kunnen blussen.