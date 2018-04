Meer duidelijkheid over fataal stenenongeluk A58 na sporenonderzoek door politie [RECONSTRUCTIE]

MOERGESTEL - Er waren drie voertuigen betrokken bij het stenenongeluk op de A58 maandagochtend vroeg bij Moergestel. Dat blijkt volgens de politie uit sporenonderzoek. Bij het ongeluk kwam een man van 60 uit Eindhoven om het leven. Een Eindhovenaar van 55 raakte zwaargewond. Zijn situatie is volgens de politie niet meer kritiek.

Vermoedelijk is een (vracht)wagen die stenen vervoerde maandagochtend vroeg op de A58 van de weg geraakt en in de berm terechtgekomen. Bij het terugsturen zijn vervolgens meerdere stenen op de weg beland.

LEES OOK: Man (60) uit Eindhoven omgekomen bij ongeluk A58, weg richting Tilburg weer vrij

De automobilist die bij het ongeluk overleed, heeft de stenen waarschijnlijk proberen te ontwijken. In elk geval is hij met zijn auto in een slip geraakt. De auto van de man die bij het ongeluk zwaargewond raakte, is vervolgens weer op de auto van de overleden man geklapt.

Geen camera's

Deze reconstructie maakt de politie op basis van sporenonderzoek. Er staan op de plek van het ongeluk namelijk geen camera’s. Vooral sporen op de weg en in de berm hebben de politie tot deze reconstructie gebracht.

Er heeft zich nog niemand gemeld die zondagnacht of maandagochtend stenen is verloren op de A58. De politie is dan ook nog op zoek naar de bestuurder van dit voertuig.