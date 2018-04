Man verjaagt inbrekers met knuppel, maar politie moet hem met pepperspray tot bedaren brengen

TILBURG - Drie mannen zijn zondagavond in Tilburg aangehouden. Ze waren mogelijk betrokken bij een woninginbraak. Aan de aanhouding ging een bijzondere situatie vooraf, waarbij de mogelijke daders van 25, 26 en 35 jaar door de 49-jarige bewoner van het huis bedreigd werden met een knuppel. Hij is omdat hij niet wilde kalmeren door de politie bespoten met pepperspray.

Toen de man de drie mannen in zijn huis zag, wist hij hen weg te jagen, aldus de politie. Hij volgde hen richting de Korvelseweg. Daarbij raakte een van de daders gewond.

Nadat de bewoner de achtervolging had gestaakt en weer naar huis ging, had hij het idee dat de drie mannen hem volgden. Bij zijn huis aangekomen, heeft hij een knuppel gepakt en is daarmee op de mannen afgegaan. In een speeltuintje aan de Fokkerhof leidde dit tot een confrontatie, waarbij de inmiddels aanwezige politie pepperspray in zijn ogen spoot.

De bewoner hoefde niet verzorgd te worden. Wel zijn agenten met de verdachte die gewond is geraakt, naar het ziekenhuis geweest. Daarna is hij, net als de andere twee verdachten, naar het bureau gebracht en in de cel gezet.

De politie gaat met de bewoner in gesprek om de situatie uit te leggen.